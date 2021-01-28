В ВСУ зафиксирован 67 новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксирован 42-й летальный случай от COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Александровской больнице Киева. Положительный ПЦР-тест от 05.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали», — сказано в сообщении.



Отмечается, что из 67 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек. Состояние здоровья больных удовлетворительное.



Всего в ВСУ COVID-19 сейчас болеет 739 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 121 человек.