КЖЕ просит полицию проверить организации, которые выдают пресс-карты за деньги

Комиссия по журналистской этике (КЖЕ) обратилась в Нацполицию и Министерство юстицию с просьбой проверить организации, которые незаконно выдают журналистские удостоверения. Об этом говорится в заявлении Комиссии.



КЖЕ отмечает, что в последнее время фиксирует частые случаи массовой раздачи за деньги удостоверений лицам, которые не ведут журналистскую деятельность.



«При этом лица, рекламирующие такие услуги, делают акцент на преимуществах статуса журналиста -возможности оформить разрешение на оружие, получить преимущества перед другими гражданами, беспрепятственно посещать органы власти и т. д.», — говорится в заявлении.



В организации обращают внимание полиции на информагентство и газету «Журналисты против коррупции», ГС «Национальный союз независимых журналистов Украины», ИА «Таврия ньюс», газету «Лига Информ» и журнал «Business Компаньон».



В случае подтверждения этих фактов КЖЕ просит Минюст обратиться в суд для прекращения регистрации этих медиа.



Комиссия также просит полицию предоставить список лиц, оформивших разрешение на оружие как журналисты указанных медиа в течение 2017-2021 годов.



«Комиссия считает такие прецеденты опасными. Ведь наличие журналистского удостоверения дает право на получение травматического оружия, присутствие на заседаниях избирательных комиссий, на беспрепятственное посещение помещений субъектов властных полномочий и тому подобное. Недобросовестные лица, которые не являются журналистами, однако имеют такое свидетельство, часто злоупотребляют полученными правами. В частности, незаконная раздача журналистских удостоверений способствует незаконной продаже оружия и терроризма: террористы могут купить удостоверение, беспрепятственно заходить в здания органов власти или иные объекты и создавать опасности для граждан», — говорится в заявлении.