Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

КЖЕ просит полицию проверить организации, которые выдают пресс-карты за деньги

29 января 2021, 18:12

КЖЕ просит полицию проверить организации, которые выдают пресс-карты за деньги

Комиссия по журналистской этике (КЖЕ) обратилась в Нацполицию и Министерство юстицию с просьбой проверить организации, которые незаконно выдают журналистские удостоверения. Об этом говорится в заявлении Комиссии.

КЖЕ отмечает, что в последнее время фиксирует частые случаи массовой раздачи за деньги удостоверений лицам, которые не ведут журналистскую деятельность.

«При этом лица, рекламирующие такие услуги, делают акцент на преимуществах статуса журналиста -возможности оформить разрешение на оружие, получить преимущества перед другими гражданами, беспрепятственно посещать органы власти и т. д.», — говорится в заявлении.

В организации обращают внимание полиции на информагентство и газету «Журналисты против коррупции», ГС «Национальный союз независимых журналистов Украины», ИА «Таврия ньюс», газету «Лига Информ» и журнал «Business Компаньон».

В случае подтверждения этих фактов КЖЕ просит Минюст обратиться в суд для прекращения регистрации этих медиа.

Комиссия также просит полицию предоставить список лиц, оформивших разрешение на оружие как журналисты указанных медиа в течение 2017-2021 годов.

«Комиссия считает такие прецеденты опасными. Ведь наличие журналистского удостоверения дает право на получение травматического оружия, присутствие на заседаниях избирательных комиссий, на беспрепятственное посещение помещений субъектов властных полномочий и тому подобное. Недобросовестные лица, которые не являются журналистами, однако имеют такое свидетельство, часто злоупотребляют полученными правами. В частности, незаконная раздача журналистских удостоверений способствует незаконной продаже оружия и терроризма: террористы могут купить удостоверение, беспрепятственно заходить в здания органов власти или иные объекты и создавать опасности для граждан», — говорится в заявлении.

ТЕГИ

Организации
комиссия по журналистской этике

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
08:50
«ЛНР» сообщила еще о двух умерших и 11 заболевших ковидом
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 января
15:10
«Л-ДНР» представили свою «доктрину»: без вхождения в Россию, но с захватом всего Донбасса
12:19
Реалии «ДНР»: компания Курченко остановила завод в Енакиево и отказалась от предприятия в Донецке
09:56
За сутки «ДНР» зарегистрировала 305 новых случаев коронавируса и 21 смерть
09:23
«ДНР» возобновит работку КПВВ под Донецком 29 января
09:02
«ЛНР»: Еще 28 заболевших и трое умерших от ковида
08:11
В Алчевске снова порыв теплотрассы. Более 900 абонентов остались без отопления
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 января
все новости
19:09
Кабмин утвердил план вакцинации от коронавируса
18:45
«Никому не запрещено писать фантастические романы». Кулеба — о доктрине «Русский Донбасс»
18:12
КЖЕ просит полицию проверить организации, которые выдают пресс-карты за деньги
16:08
В «черный список» внесли еще пятерых российских исполнителей
15:39
СМИ: Путин был во «дворце» под Геленджиком минимум четыре раза
15:28
Двое военных ранены на Приазовье из-за обстрела боевиков
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
13:57
Правозащитники узнали о возможном объединении «ДНР» и «ЛНР»
13:01
На Луганщине за сутки 40 человек заболели и один умер от COVID-19
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
12:46
В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19
все новости
ВИДЕО
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18
Дайджест НД: повторный референдум на Донбассе, отчисление за TikTok и будущее документов ЛДНР»
25 января, 10:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция