Умер военный, которого ранил снайпер на Луганщине

В больнице в субботу, 30 января, умер украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, который был ранен снайпером в районе Попасной. Об этом сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.



«Сегодня, 30.01.21, в лечебном заведении умер военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, раненный снайпером ВС РФ 26.01.21 в районе Попасной», — говорится в сообщении.



Дзюбенко получил ранение 26 января около Новоалександровки. Его состояние оценивали, как тяжелое. Известно, что Роман родом из Ольхового Луганской области. На военную службу в зону ООС ушел в 2019 году.