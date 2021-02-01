«ЛНР» задержала за взятку служащего одного из угольных предприятий

«ЛНР» задержала работника «Углереструктуризация» за вымогательства и получение взятки за общее покровительство по службе. Об этом сообщает «МВД ЛНР».



Как отмечается, с апреля 2020 года по настоящее время, используя свое служебное положение, при проведении процедуры ликвидации «Центруголя», мужчина осуществлялось вымогательство и получение взяток от работников.



Установлено, что служащий при рассмотрении вопроса о трудоустройстве работников ликвидируемого предприятия выдвигал незаконные требования о ежемесячной передаче ему денежных средств в размере 50% от заработной платы. Его задержали с поличным на получении взятки в размере 14 тысяч рублей (5170 гривен — ред.).