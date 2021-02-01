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Беспилотники ОБСЕ обстреляли на Донетчине

01 февраля 2021, 23:00

Беспилотники ОБСЕ обстреляли на Донетчине

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) миссии ОБСЕ 30 января были обстреляны возле села Чермалык и оккупированного поселка Александровка Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Отмечается, что оба полета беспилотников миссии был анонсирован заранее.

«Находясь в Чермалыке, наблюдатели слышали 20 очередей из крупнокалиберного пулемета и 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,5 км к юго-востоку», — говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 2 км к юго-востоку от местоположения патруля Миссии, вблизи позиций вооруженных формирований.

В тот же день на южной окраине Александровки наблюдатели слышали 20 одиночных выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 1–2 км к юго-западу.

«По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1–2 км к юго-западу от местоположения патруля Миссии, возле позиций Вооруженных сил Украины», — говорится в отчете.

Отмечается, что в обоих случаях патрули миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы.

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