Минреинтеграции увеличит поддержку ТРК, вещающих на оккупированные Донбасс и Крым

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины намерено увеличить финансовую поддержку телерадиокомпаний, вещающих на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.



«В 2021 году поддержку за счет средств государственного бюджета получат телерадиокомпании, вещающие на временно оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей, а также на Крым и Севастополь. На эту программу предусмотрено почти 50 млн гривен. Минреинтеграции будет принимать меры для увеличения объемов поддержки», — говорится в сообщении.



Отмечается, что для повышения эффективности использования ресурсов, увеличения количества вещателей и обеспечения их стабильной работы механизм финансирования усовершествуют.



Соответствующие документы о введении прозрачных процедур финансирования вещателей на конкурсной основе разработаны Минреинтеграции, и после соответствующего согласования центральными органами исполнительной власти станут основанием для реализации программы.



Отмечается, что на сегодня в министерство поступили обращения о помощи от 14 вещателей, которые нуждаются в господдержке.