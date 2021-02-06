За сутки на Донетчине выявили еще 124 больных коронавирусом, умерли пять человек

За прошедшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 124 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений умерли пятеро ранее заболевших: три человека в Мариупольской ОТГ, по одному в Марьинской и Краматорской ОТГ.



24 новых случаев заболевания выявили в Бахмутской ОТГ, 18 в Славянской, 11 в Мариупольской, десять в Николаевской, восемь в Селидовской, семь в Кураховской, по шесть в Краматорской и Торецкой, по пять в Константиновской, Мангушской и Лиманской ОТГ, по три в Покровской и Никольской ОТГ, по два в Марьинской, Александровской, Добропольской и Угледарской, по одному в Сартанской, Мирноградской, Иллиневской, Великоновоселковской и Андреевской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 44 751 заболевшего коронавирусом. Из них 40 994 человека выздоровели, а 990 умерли. Продолжают болеть 2 767 пациентов.