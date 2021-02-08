Зеленский анонсировал проведение 30 еженедельных форумов на разные темы, включая Донбасс

Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы»

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этому году власти проведут 30 еженедельных масштабных форумов в формате диалога с обществом. Об этом глава государства заявил, открывая первый форум серии «Украина 30», который сегодня посвящен теме коронавируса.



«Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности, международных партнеров, наших экспертов, ученых, журналистов и просто всех наши граждан Украины», — пояснил Зеленский.



По его словам, еженедельные форумы будут посвящены разным темам, включая: безопасность и оборону, мир и войну, Крым и Донбасс, коммунальные тарифы, антикоррупционную и судебную системы, сельское хозяйство, диджитализацию, инфраструктуру, образование, науку, культуру, спорт, медицинскую и социальную сферы, промышленность, местное самоуправление и т.д.



Мероприятия под названием «Украина 30» посвящены тридцатой годовщине независимости страны, которая отмечается в этом году.