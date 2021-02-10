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Расстрел машины на блокпосте Донбасса: журналист узнал подробности

10 февраля 2021, 09:29

Расстрел машины на блокпосте Донбасса: журналист узнал подробности

У мужчины, который 8 февраля пытался проехать через блокпост ВСУ в районе села Викторовка на Донетчине и был ранен, были при себе документы для оформления военнослужащим в 53-ю бригаду. Водитель автомобиля, скончавшийся от полученного ранения, был таксистом. Об этом сообщил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Мужчина взял отношение в военкомате для оформления военнослужащим в ряды данной бригады, которая занимает полосу в районе зоны разведения Богдановка-Петровское. Приехал в зону ООС, и взял такси доехать до штаба. Таксисты досконально знают район обороны, постоянно возят бойцов, поэтому мужчина не сомневался, что его доставят точно и самым коротким маршрутом», – сообщил Бутусов.

По его словам, неизвестно, почему таксист вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на взводный опорный пункт ВСУ.

«Здесь проезд запрещен. Еще немного, и они проехали бы в Викторовку – село уже в "серой" зоне. Солдат – часовой среагировал и открыл предупредительный огонь в воздух, у него было очень мало времени для реакции. Машина проехала блокпост и остановилась. Из машины вышли двое, солдат сказал им подойти. Люди сели в машину, часовой открыл огонь на поражение», – пишет Бутусов.

Он добавил, что следствие выясняет, насколько обоснованными были действия часового, как была организована служба.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха подчинена Оперативному командованию «Восток».

В бригаде относительно данного инцидента «Новостям Донбасса» ответили, что обо всех обстоятельствах происшествия было доложено командованию ООС, и на своей официальной странице в Facebook пресс-центр штаба ООС прокомментировал событие. Дополнительных комментариев бригада предоставлять не будет.

Ранее сообщалось, что 8 февраля, около 12:00 дня, к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. В сообщении штаба ООС подчеркивалось, что на требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот – увеличил скорость.

Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. С учетом случившегося, военный открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов были ранены водитель и пассажир. 

Работники медпункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение, однако водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

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