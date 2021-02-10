ОБСЕ зафиксировала новые мины неподалеку от Зайцево 

Миссия ОБСЕ зафиксировала новые противотанковые мины неподалеку от Зайцево Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«6 февраля примерно в 500 м к северу от н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал примерно 50 противотанковых мин (по оценке, находились там некоторое время), установленных в поле, от места примерно в 2 км к юго-востоку от Зайцево до места приблизительно в 100 м к юго-западу от населенного пункта», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, мины принадлежат Вооруженным силам Украины.



Кроме этого, приблизительно в 1 км к югу от этих мин, тот же БПЛА впервые зафиксировал еще приблизительно 50 противотанковых мин.