«ЛНР»: Еще 35 человек заболели и пятеро умерли от COVID-19

За минувшие сутки, 11 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 35 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, зарегистрировано пять летальных случаев.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



По состоянию на 12 февраля группировка признает 2822 случая заражений, из которых 2348 человек выздоровели, 246 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.