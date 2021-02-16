Коронавирус на Луганщине: 26 новых случаев и четыре смерти

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



От осложнений умерли еще четыре человека: 71-летний и 74-летний мужчины из города Рубежное, 58-летний и 70-летний мужчины из Попаснянского района.



13 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, пять в Попаснянском районе, четыре в Лисичанске, по одному в Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском районах и Рубежном.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 546 человек. Из них выздоровели — 12843, лечатся — 1269, умерли 434 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 12,2%.