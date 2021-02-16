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Кабмин планирует продлить карантин до мая

16 февраля 2021, 17:27

Кабмин планирует продлить карантин до мая

Кабинет министров планирует продолжить карантин и режим чрезвычайной ситуации еще на два месяца — до мая, а также введение зонального адаптивного карантина с четырьмя зонами. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24».

«Это решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии к нему продолжаются», - сказал Мокан.

По умолчанию, отметил нардеп, будет действовать режим «желтой зоны», а в случае ухудшения ситуации будет переход в «оранжевую зону» с соответствующими решениями региональных комиссий. «Красная зона» будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения. О карантине выходного дня речь не идет.

Рассмотрение возвращения к адаптивному карантину планируется на ближайшем заседании правительства 17 февраля.

Кабмин 9 декабря 2020 года продолжил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения по 8 до 24 января включительно. После 24 января в Украине определена в «оранжевую зону» карантина.

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