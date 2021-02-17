Зеленский назначил глав двух райгосадминистраций на Донетчине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Мариупольской и Покровской районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения размещены на сайте главы государства.



Председателем Мариупольской РГА стала Наталья Букреева. Ранее, с декабря 2019 года, Букреева возглавляла Мангушскую РГА, а перед этим была советником председателя по юридическим вопросам Никольского района.



Согласно декларации за 2019 год, у Букреевой есть квартира в Мариуполе и земельный участок в Мангушском районе площадью 2000 квадратных метров. В 2019 году она задекларировала 188 400 гривен дохода.



Покровскую РГА возглавил Андрей Бондаренко.



С января 2020 года он возглавлял Покровский район. Ранее работал в Главном управлении ДФС в Донецкой области.



Согласно декларации за 2019 год, он зарегистрирован в Донецке, а фактически проживает в Мариуполе. Совместно с женой владеет двумя квартирами в Мариуполе и оккупированном Донецке. Ездит на арендованном автомобиле Volkswagen Jetta 2014 выпуска.



В 2019 году Андрей Бондаренко задекларировал 310 921 гривен заработной платы. Его жена задекларировала зарплату в размере 704 гривны и бесплатно выданный уголь на сумму 17119 гривен.