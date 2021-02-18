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На Донбассе дважды за день обстреляли позиции украинских военных

18 февраля 2021, 20:47

На Донбассе дважды за день обстреляли позиции украинских военных

В течение дня в четверг, 18 февраля, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пивденное из крупнокалиберного пулемета. А неподалеку поселка Шумы НВФ вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.

Украинские воины открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет», – отмечается в сообщении штаба.

ТЕГИ

Места
Донбасс ООС Пивденное Шумы
Прочее
Обстрел НВФ

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