На Донбассе дважды за день обстреляли позиции украинских военных

В течение дня в четверг, 18 февраля, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пивденное из крупнокалиберного пулемета. А неподалеку поселка Шумы НВФ вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.
Украинские воины открывали огонь в ответ на обстрелы противника.
«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет», – отмечается в сообщении штаба.