Коронавирус на Донбассе: более сотни заболевших, трое умерли

За прошедшие сутки, 20 февраля, лаборатории на подконтрольной властям территории Донецкой области сообщили о 92 новых больных коронавирусной болезнью, в Луганской области — о 20 заболевших. Об этом следует из данных Донецкой и Луганской облгосадминистраций.



На Донетчине среди новых пациентов — пятеро детей. 41 случай COVID-19 подтвержден в Мариуполе, 18 — в Краматорской ТГ, 9 — в Великоновоселковской ТГ, 7 — в Покровской ТГ, 6 — в Волновахской ТГ, по 4 — в Константиновской и Добропольской ТГ, по 1 — в Славянской, Гродовской и Марьинской ТГ.



О летальных случаях не сообщается.



В Луганской области 14 случаев ковида подтверждено в Северодонецке и по три — в Лисичанске и Кормянском районе.



Вследствие осложнений умерли 80-летняя женщина и 77-летний мужчина из Северодонецка, а также 47-летний мужчина из Рубежного.



За все время исследований на Донетчине зафиксировано 46 443 случая коронавирусной болезни (42 404 человека выздоровели, 1036 — умерли). В Луганской области — 14 739 случаев ковида( 13 406 человек выздоровели, 447 — умер).