Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине и Луганщине в 2021 году отремонтируют по 200-300 километров дорог

23 февраля 2021, 14:41

На Донетчине и Луганщине в 2021 году отремонтируют по 200-300 километров дорог

В каждой из трех областей, которые граничат с временно неподконтрольными украинской власти территориями, в 2021 году отремонтируют по 200-300 километров дорог. Об этом сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков во время общения с журналистами на форуме «Украина 30. Инфраструктура» во вторник.

Он отметил, что в прошлом году Луганская область стала лидером по ремонту дорог, оставив позади Донецкую область и граничащую с оккупированным Крымом Херсонскую область.

«Там [на Луганщине] лучше всех и служба сработала, и с точки зрения объемов – она делила первое место с Закарпатской областью. Донецкая область – второе место, Херсонская была в самом плохом состоянии», – сказал Кубраков.

По его словам, на текущий год по всем этим регионам есть много планов по ремонту дорог.

«Луганская область. Мы планируем полностью завершить трассу М-26 до границы с РФ в Меловом, потому что там тоже живут наши граждане ближе к границе, и я лично был в мае прошлого года – там просто нет дорог совсем. Завершим участок Старобельск – Новоайдар, завершим все дороги к КПВВ и начнем делать дороги в северной части. Большинство из них будет профинансировано вместе с проектом Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка», – перечислил глава «Укравтодора».

На Донетчине, отметил Кубраков, будет завершен ремонт дорог М-03, М-04, М-32, будет восстановлен ряд мостов.

«В Донецкой области в прошлом году мы открыли шесть мостов, большинство из которых были взорваны в первые годы боевых действий. Они все уже открыты, все работают, и сейчас мы продолжим восстанавливать мосты на подконтрольной территории», – добавил глава «Укравтодора».  

Он также сообщил, что в Херсонской области отремонтируют участки трассы М-14, М-18 в направлении пункта пересечения админграницы с Крымом, трассу Р-47 Херсон – Геническ. Планируется полностью отремонтировать дорогу до заповедника «Аскания-Нова» протяженностью около 20 км, а также дороги, соединяющие Херсонщину с северными трассами.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году, в рамках программы «Большое строительство» планируется открыть самую длинную трассу в Украине — М-30 — от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области. Трасса будет идти из Стрыя, но доходить пока будет только до Покровска на Донетчине, потому что 200 километров этой дороги находятся на неподконтрольной территории.

Читайте также:

Глава «Укравтодора» анонсировал строительство трассы, соединяющий запад и восток страны, к юбилею Независимости Украины

 

ТЕГИ

Прочее
Дороги ремонт дорог
Места
Старобельск Луганская область Донецкая область Новоайдар Меловое
Организации
Укравтодор

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:01
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Макеевке
08:20
Беспилотник ОБСЕ поврежден из-за обстрела на Луганщине 
07:45
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком. Ранее он был в рядах НВФ
23:25
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 22 февраля
17:54
«ЛНР» снова отказалась открыть КПВВ «Счастье» и «Золотое»
14:38
На КПВВ под Донецком провели более 500 экспресс-тестов. Ковид ни у кого не обнаружили
14:05
«ДНР» до конца года собирается вакцинировать от коронавируса 1 млн человек
11:28
Число смертей от коронавируса в ОРДО увеличилось до двух тысяч
10:20
ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины у Докучаевска
09:10
«ЛНР» сообщила о 10 заболевших коронавирусом и одной смерти за день
20:56
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
17:41
Боевики за неделю не впустили в ОРДЛО десять граждан
все новости
15:11
Завтра в Украине начинается вакцинация от коронавируса. Что известно
15:03
Под санкции СНБО попала компания экс-нардепа Виталия Хомутынника. Он назвал это «недоразумением»
14:41
На Донетчине и Луганщине в 2021 году отремонтируют по 200-300 километров дорог
14:27
Жительница Донетчины получила условный срок за организацию и проведение «референдума»
14:01
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Макеевке
13:53
Cтроительство трассы, соединяющий запад и восток Украины: «Укравтодор» озвучил подробности
13:01
Рада вернула конкурсы на госслужбу и расширила полномочия и.о. министра. Это разблокировало выплаты шахтерам
12:56
Украина подала в ЕСПЧ новое заявление против России
11:39
Суд приговорил Стерненко к семи годам по обвинению в похищении и пытках
11:33
В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса
11:16
Время в пути поезда Мариуполь — Киев сократят на полтора часа. Для большего прогресса нужна электрификация
10:55
Трем экс-сотрудникам ПриватБанка выдвинуто подозрение в растрате 136 млн гривен
все новости
ВИДЕО
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция