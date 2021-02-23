В каждой из трех областей, которые граничат с временно неподконтрольными украинской власти территориями, в 2021 году отремонтируют по 200-300 километров дорог. Об этом сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков во время общения с журналистами на форуме «Украина 30. Инфраструктура» во вторник.



Он отметил, что в прошлом году Луганская область стала лидером по ремонту дорог, оставив позади Донецкую область и граничащую с оккупированным Крымом Херсонскую область.



«Там [на Луганщине] лучше всех и служба сработала, и с точки зрения объемов – она делила первое место с Закарпатской областью. Донецкая область – второе место, Херсонская была в самом плохом состоянии», – сказал Кубраков.



По его словам, на текущий год по всем этим регионам есть много планов по ремонту дорог.



«Луганская область. Мы планируем полностью завершить трассу М-26 до границы с РФ в Меловом, потому что там тоже живут наши граждане ближе к границе, и я лично был в мае прошлого года – там просто нет дорог совсем. Завершим участок Старобельск – Новоайдар, завершим все дороги к КПВВ и начнем делать дороги в северной части. Большинство из них будет профинансировано вместе с проектом Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка», – перечислил глава «Укравтодора».



На Донетчине, отметил Кубраков, будет завершен ремонт дорог М-03, М-04, М-32, будет восстановлен ряд мостов.



«В Донецкой области в прошлом году мы открыли шесть мостов, большинство из которых были взорваны в первые годы боевых действий. Они все уже открыты, все работают, и сейчас мы продолжим восстанавливать мосты на подконтрольной территории», – добавил глава «Укравтодора».



Он также сообщил, что в Херсонской области отремонтируют участки трассы М-14, М-18 в направлении пункта пересечения админграницы с Крымом, трассу Р-47 Херсон – Геническ. Планируется полностью отремонтировать дорогу до заповедника «Аскания-Нова» протяженностью около 20 км, а также дороги, соединяющие Херсонщину с северными трассами.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году, в рамках программы «Большое строительство» планируется открыть самую длинную трассу в Украине — М-30 — от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области. Трасса будет идти из Стрыя, но доходить пока будет только до Покровска на Донетчине, потому что 200 километров этой дороги находятся на неподконтрольной территории.