Украина в ООН: Мир на Донбассе наступит после того, как РФ признает себя стороной конфликта

Перспектив на конструктивные переговоры и достижение мира на Донбассе не будет, пока РФ не признает свою роль в конфликте. Об этом заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица, передает «Укринформ».



«Очень важно постоянно напоминать Москве о ее обязательствах как стороны конфликта. Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования остаются иллюзорными», — сказал Кислица в своем выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля.



«Россия не была и не может в принципе быть посредником в конфликте, который она начала и продолжает участвовать в нем с первого дня агрессии», — подчеркнул представитель Украины.



Кислица также отметил, что России нельзя позволять применять право вето на заседаниях Совета Безопасности ООН, поскольку РФ даже не упоминается в статье 23 Устава ООН, которая определяет постоянных членов Совбеза.



Кислица напомнил, что, по последним данным ООН, в результате российской агрессии на востоке Украины погибло более 13 000 человек, в том числе более 3 тысяч гражданских. Десятки тысяч получили ранения, более 1,5 миллиона стали внутренне перемещенными лицами.