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В приложении «Дія» появится функция оплаты налогов для ФОПов

27 февраля 2021, 21:31

В приложении «Дія» появится функция оплаты налогов для ФОПов

С апреля текущего года в приложении «Дія» будет доступна функция оплаты налогов для физлиц-предпринимателей (ФОПов). Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью на «5 канале».

«В апреле мы запускаем в приложении "Дія" возможность в несколько кликов оплачивать налоги для ФОПов. Это вообще иная культура. Заходишь – приложение само "понимает", сколько денег там у тебя поступило в банк для того, чтобы автоматически насчитывать налог. Приложение автоматически все видит. Если у тебя деньги были получены не электронно, ты можешь ввести, оплатить, – карточка уже привязана, или добавить в один клик, или в Apple Pay, Google Pay оплатить. То есть в два-три клика у тебя оплачены налоги», – рассказал Федоров.

По его словам, если Верховная Рада примет соответствующий законопроект, где прописана «Дія», то Минцифры введет эту систему.

Федоров отметил, что в Украине большая теневая экономика, потому такие возможности легализации налогов нужно использовать.

«Потому что во многих аутсорсинговых компаниях – 10-20 тысяч человек, все на ФОПах, и они платят 5%, и это классно, это не плохо. Нужно просто легализовать это, а не обманывать самих себя, что они работают "в белую"», – подчеркнул глава Минцифры.

В данное время на портале государственных услуг «Дія» в списке проектов цифровой трансформации есть раздел «Цифровая трансформация администрирования налогов, сборов, платежей, единого взноса (е-налоги)».

Сейчас там представлены 7 подпроектов, которые охватывают: введение обновленных электронных услуг кабинета налогоплательщика на базе единого государственного веб-портала административных услуг; автоматизацию функций, связанных с мониторингом результативности рассмотрения судами налоговых споров, проведением налоговых проверок, принятием, хранением и обменом информацией по стандартам CRS и CbC (международный обмен финансовой информацией) и проч.

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