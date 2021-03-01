В Донецкой области подтвердилось еще 54 случая ковида

За прошедшие сутки, 28 февраля, лаборатории Донетчины сообщили о 54 больных коронавирусной болезни, среди которых 5 детей. Об этом говорится на странице Facebook главы облгосадминистрации Павла Кириленко.



Так, 46 новых случаев заболевания выявили в Краматорской ОТГ, шесть в Константиновской, по одному в Угледарской и Дружковской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 47 378 заболевших ковидом. Из них 44 076 пациентов выздоровели, умерли 1062 человека. Продолжают лечение 2 240 человек.