В Луганской области подтверждено еще 10 случаев COVID-19

За минувшие сутки, 28 февраля, в Луганской области лабораторно подтверждено 10 новых случаев коронавируса. В результате осложнений умер 54-летний мужчина из Новоайдарского района. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Пять новых случаев заболевания выявили в Новоайдарском районе, два в Кормянском, по одному в Попаснянском районе, Лисичанске и Рубежном.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 987 человек. Из них выздоровели – 13860, лечатся – 665, умерли 462 человека.



Отмечается, что уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 20,8 (при пороговом 60).