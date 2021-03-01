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Компания Курченко задолжала сотрудникам завода в Донецке почти 20 млн гривен

01 марта 2021, 19:14

Компания Курченко задолжала сотрудникам завода в Донецке почти 20 млн гривен

Подконтрольное беглому бизнесмену Сергею Курченко ЗАО «Внешторгсервис» задолжало сотрудникам Донецкого металлургического завода 45,3 миллиона рублей (17,1 млн гривен). Об этом следует из писем председателя профсоюза ДМЗ Н.Шпундры. Фотографии копий писем появились в донецких Telegram-каналах.

Шпундра обращается к и.о.гендиректору «Внешторгсервиса» В.Николаенко «с убедительной просьбой погасить задолженность в сумме 453,67 тыс. российских рублей», в том числе 20,4 млн рублей задолженности по заработным платам, 14,1 млн рублей компенсации за неиспользованные отпуска, 10,7 млн рублей — единый социальный взнос.

Кроме этого, на предприятии имеется задолженность по удержанным и неперечисленным профсоюзным взносам в размере 2,1 млн рублей (820 тысяч гривен). В связи с этим, профсоюз ДМЗ не может оказывать материальную помощь сотрудникам на лечение, погребение и рождение детей. В обращении к главе группировки «ДНР» Денису Пушилину Шпундра пишет, что это «дает повод для распространения негативной информации работниками, в том числе, в социальных сетях, что еще больше усугубляет ситуацию».

15 января «Внешторгсервис» вывел из-под своего управления Донецкий металлургический завод из-за его нерентабельности.

Донецкий металлургический завод остановил выпуск продукции в 2019 году, его печи погасли. «Новости Донбасса» сообщали, что «Внешторгсервис» летом 2020 года вывез немецкую сталеплавильную печь Siemens VAI с ДМЗ на Енакиевский металлургический завод. Запчасти этой печи использовали для ремонта оборудование на заводе в Енакиево.

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