Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области поезд столкнулся с автомобилем

03 марта 2021, 15:54

В Донецкой области поезд столкнулся с автомобилем

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области, в результате чего водитель машины погиб, а пассажир пострадал.

Как сообщает региональное управление Госслужбы по чрезвычайны ситуациям, ДТП произошло сегодня в 9 часов утра.

В результате происшествия в машине были зажаты два человека, один из которых до прибытия спасателей был изъят военнослужащими и медиками скорой помощи.

После полудня спасатели демонтировали водительскую дверь автомобиля и вытащили погибшего водителя 1964 года рождения, передав тело работникам Национальной полиции.


Для ликвидации последствий аварии от ГСЧС было привлечено 13 спасателей и две единицы техники.

Движение по железнодорожному пути временно остановлено на время проведения следственных действий.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
В центре Донецка горели гастро-паб «Свинья» и прилегающее к нему здание
11:45
Сын переговорщицы «ЛНР» выложил в TikTok видео с «Мерседесом». Но потом удалил ролик
10:10
«ДНР и «ЛНР» сообщили о новых заболевших коронавирусом. Есть умершие
09:21
«ДНР» объявила, что будет вести упреждающий огонь по позициям ВСУ
21:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 марта
15:14
«ДНР» сообщила о получении второй партии вакцины «Спутник V»
11:13
Рада уже в марте может отменить переход на летнее время. Тогда сохранится разница с Донецком и Крымом
09:25
Группировки «Л-ДНР» обновили данные по заболеваемости ковидом
09:05
«ДНР» не пропустила наблюдателей ОБСЕ через пункт пропуска под Донецком
22:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 марта
19:58
Телеканал «Дом» расширил вещание на Донбассе и в Крыму
19:14
Компания Курченко задолжала сотрудникам завода в Донецке почти 20 млн гривен
18:23
«ДНР» собрала своих «дружинников». Об арестованном главе организации не вспоминают
16:45
Сообщение о минировании почти 40 школ в Донецке оказалось ложным
16:18
В Донецке задержали мужчину, который угрожал жене и сыну гранатой
все новости
17:25
Глава Госпогранслужбы сделал прививку от коронавируса вместе с пограничниками на Луганщине
17:19
В посольстве Великобритании рассказали о вакцине, которую закупила Украина
17:04
В Луганской области подтвердили 47 новых случаев заболевания коронавирусом
16:48
На Донетчине восстановили более 8 тысяч домов в прифронтовой зоне
16:15
В центре Донецка горели гастро-паб «Свинья» и прилегающее к нему здание
15:54
В Донецкой области поезд столкнулся с автомобилем
15:32
Лукашенко намерен разместить российские военные самолеты на базах в Беларуси
15:29
Суд в России приговорил крымчанина к пяти годам колонии за «подготовку теракта»
14:55
Украина выходит из соглашения СНГ по мобильной связи
14:47
Зеленский назвал «мощным ударом» по Украине завершение строительства «Северного потока — 2»
14:35
На Донетчине откроют 11 обновленных приемных отделений экстренной медицинской помощи
14:08
ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения. Но Арбузова и Табачника вывели из списка
13:52
Украина расценивает заявление «ДНР» об упреждающем огне как угрозу одностороннего выхода РФ из режима тишины
13:28
Кириленко: На Донетчине пока нет оснований для перехода в «красную» зону карантина
13:24
Верховная Рада предварительно согласилась отменить переход на летнее время
все новости
ВИДЕО
Как бывший преподаватель организовал фестиваль в Авдеевке, который стал городской традицией ►
03 марта, 10:25
Зеленский на Донбассе вакцинировался от коронавируса
02 марта, 12:57
Грузовики с гуманитарной помощью впервые проехали в Луганск через КПВВ «Счастье»
01 марта, 13:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция