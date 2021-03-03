В Донецкой области поезд столкнулся с автомобилем

Фото: ГСЧС

Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области, в результате чего водитель машины погиб, а пассажир пострадал.



Как сообщает региональное управление Госслужбы по чрезвычайны ситуациям, ДТП произошло сегодня в 9 часов утра.



В результате происшествия в машине были зажаты два человека, один из которых до прибытия спасателей был изъят военнослужащими и медиками скорой помощи.



После полудня спасатели демонтировали водительскую дверь автомобиля и вытащили погибшего водителя 1964 года рождения, передав тело работникам Национальной полиции.



Для ликвидации последствий аварии от ГСЧС было привлечено 13 спасателей и две единицы техники.

Движение по железнодорожному пути временно остановлено на время проведения следственных действий.



