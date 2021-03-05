Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн

Владимир Маглена решил стать священником после смерти матери. Он служил на Донбассе в Украинской православной церкви Московского патриархата. Уехать из родного города пришлось в 2014 году, когда его жизни уже угрожала опасность. На новом месте в небольшом селе на родной Луганщине он собрал пожертвования и построил храм. Он был первым священнослужителем на Донбассе, который перешел из церкви Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины. Но переход привел к болезненному и долгому конфликту, который продолжается до сих пор.



Узнав о переходе Владимира в ПЦУ служители УПЦ МП приехали в село забрать ключи от храма и собрать среди прихожан подписи против священнослужителя.



«Они обошли все дворы. Все подписали против меня. Один человек, который не подписал, не был моим прихожанином», - вспоминает отец.



После того как он отдал ключи в Старобельске образовалась громада ПЦУ. Там он тоже открыл приход спустя три года. Но со временем служений становилось всем меньше и как говорит сам Владимир, «громада зачахла». Точку поставил карантин.



Тогда Владимир решил перейти в онлайн-служение. Он создал собственный подкаст.



Обо всем этом, а также о том, как священник завел себе TikTok и начал вести свой подкаст, Владимир рассказывает в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс».