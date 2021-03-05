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Мужчина остался ночевать на КПВВ в Станице Луганской, потому что не успел оформить пропуск

05 марта 2021, 22:35

Мужчина остался ночевать на КПВВ в Станице Луганской, потому что не успел оформить пропуск

В Луганской области житель неподконтрольного Перевальска остался ночевать на КПВВ «Станица Луганская», потому что не успел оформить электронный пропуск. Как сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту», мужчина возвращался домой из Беловодска, где оформлял себе ID-паспорт. Его не пропустили в отдельные районы Луганской области, потому что он не успел подать свои данные в специальную базу группировки «ЛНР» для пропуска людей.

«У него нет денег и родственников на подконтрольной территории. Ему выдали продуктовый набор», – рассказали правозащитники.

Мужчина будет ждать наступления будних дней, чтобы оформить пропуск.

Как передает «Вільне радіо», по данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 5 марта, в сторону Луганска через «Станицу Луганскую» прошли 812 человек, а обратно – 505.

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