«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от COVID-19

Группировка «ЛНР» заявила, что за минувшие сутки на подконтрольной ей территории от осложнений вследствие COVID-19 умер один человек. Об этом сообщается на сайте «минздрава» формирования.



Это 284-й случай смертей, которые подтверждают в ОРЛО. Подробности происшествия не называются.



Также не сообщается о новых случаях заболевания.



С начала пандемии и по состоянию на 10 марта «ЛНР» признает 3215 случаев заражения коронавирусом.



Официальных данных об эпидемической обстановке на временно оккупированных территориях нет.