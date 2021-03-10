Хотите разместить рекламу на сайте или в соцсетях «Новостей Донбасса»? Вот как это сделать

Для «Новостей Донбасса» 2021 год начался с запуска коммерческого отдела. Это часть нашей монетизационной стратегии, которая поможет редакции расти и быть независимой.



Дополнительный источник прибыли позволит нам продолжать незаангажированное освещение и анализ важных общественно-политических процессов на Донбассе. Поэтому мы готовы к коммуникации с коммерческими партнерами, чтобы сформировать долгосрочное партнерство.



Доверие аудитории — это наш главный актив, поэтому мы будем работать только с добросовестными рекламодателями и прозрачно маркировать рекламные и партнерские публикации.



Мы предлагаем текстовую рекламу различных видов и форматов, включая промо-размещения, промо-новости, нативные материалы, рекламу в социальных сетях и на YouTube. Наша целевая аудитория охватывает жителей Донбасса, включая неподконтрольные территории, внутренне перемещенных лиц по всей территории Украины. У нас живая аудитория и большие охваты в социальных сетях и на нашем YouTube-канале.



Если вас заинтересовало сотрудничество с нами, можете связаться с нами по электронной почте [email protected], или по телефону +380 (95) 112 19 87 (Виктория).



С прайс-листом и медиакитом НД можно ознакомиться здесь.