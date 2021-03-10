Министерство здравоохранения закупило более 6,5 миллионов экспресс-тестов на антиген коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Укринформ».



«Более 6,5 миллионов экспресс-тестов для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 приобретены за бюджетные средства Министерством здравоохранения», – сказал Ляшко.



Он уточнил, что более 4,3 млн экспресс-тестов уже поставлены в регионы в коммунальные учреждения здравоохранения, где проводят предварительную диагностику COVID-19.



Кроме того, ожидается поставка в регионы более 1,8 млн экспресс-тестов для учреждений здравоохранения независимо от формы собственности и для физических лиц-предпринимателей, которые получили лицензию на медицинскую практику и заключили контракты с Национальной службой здоровья по программе медицинских гарантий по диагностике коронавирусной болезни.



Ляшко отметил, что в ближайшее время ожидается поставка закупленных 358,6 тысяч экспресс-тестов для пунктов тестирования в контрольных пунктах въезда и выезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым.



Замминистра добавил, что часть этих тестов будет распределена между учреждениями здравоохранения, независимо от формы собственности, на территории регионов, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности, и учреждениями здравоохранения, подчиненными Минздраву.

Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген. Согласно постановлению № 9 от 5 января 2021 года ответственным органам поручено организовать пункты экспресс-тестирования.