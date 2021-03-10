Бывшего пресс-секретаря футбольного клуба «Шахтер» Руслана Мармазова не пропустили в Донецк боевики «ДНР». Об этом он сам сообщил в Facebook.



Инцидент произошел во вторник, 9 марта, когда он ехал в Донецк из Москвы.



«Приятный старший прапорщик, не назвавший фамилию, сказал, что въезд на территорию ДНР мне запрещен. Кем, почему и все такое прочее, разумеется, он не знает. И в это я верю. Смущает другое, сам факт», – написал Мармазов.



Будучи сторонником «ДНР» и идей «русского мира», Мармазов удивился, и заявил, что в Донецке «окопался внутренний враг», который «создает противнику прекрасные информационные поводы».



При этом Мармазов уточнил, что имеет «паспорт ДНР» с 2016 года, прописан в Донецке, и его свободно выпустили из России, а не впустили именно на посту «ДНР».



Причины запрета на въезд ему так и не озвучили, только один из боевиков проговорился, что «все решают в МГБ», а потом добавил, что не знает, кто принял решение.



«К коронавирусу ситуация отношения не имеет. Надо сказать, я даже прихватил с собой результаты тестирования, где указано, что антител во мне столько, что приходится одежду на размер больше брать. Но санитарно-эпидемиологическая сторона вопроса никого не интересовала», – заключил Мармазов.



Ему пришлось возвращаться в Москву.

Руслан Мармазов ушел из «Шахтера» в феврале 2015 года. Перед своим уходом он заявил, что ему «категорически не нравится», куда движется Украина. Его жена, бывший проректор Донецкого национального университета Татьяна Мармазова поддержала «ДНР» в 2014 году.



Позже супруги уехали из Донецка в Россию. Мармазова утверждала, что в Донецке «ДНР» создала условия, которые не позволяют ей вернуться.



В августе 2019 года Руслан Мармазов сообщил о получении российского гражданства.