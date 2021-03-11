В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине рассказали, сколько их рекомендаций выполнили Украина, группировки «Л-ДНР» и Россия.



Так, правительство Украины полностью выполнило 12% рекомендаций миссии, 57% частично. В тоже время 31% остается невыполненным.



Вместе с тем, группировки «ЛНР» и «ДНР» полностью выполнили всего 3% рекомендаций и частично выполнили 19%. 78% остаются невыполненными.



Россия в Крыму не выполнила ни одного из рекомендаций организации, и частично выполнила 3%. 97% рекомендаций остаются невыполненными.