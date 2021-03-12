Беспилотник миссии ОБСЕ был обстрелян 10 марта из стрелкового оружия во время полета вблизи оккупированного поселка Сентяновка (ранее Фрунзе) в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В 10:15 и 10:17 наблюдатели слышали 12 и 5 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в пределах 2–2,5 км и 0,7–1 км к северо-востоку соответственно. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 2,2 км и 900 м к северо-востоку от местонахождения патруля миссии», — говорится в отчете.



Наблюдатели приземлили БПЛА и покинули этот район.



В ОБСЕ отметили, что полет аппарата был анонсирован заранее.



Кроме этого, в этот же день беспилотник миссии подвергся глушению во время полета над районами возле оккупированного села Пикузы (ранее Коминтерново).