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Беспилотник ОБСЕ обстреляли над оккупированной Луганщиной

12 марта 2021, 11:17

Беспилотник ОБСЕ обстреляли над оккупированной Луганщиной

Беспилотник миссии ОБСЕ был обстрелян 10 марта из стрелкового оружия во время полета вблизи оккупированного поселка Сентяновка (ранее Фрунзе) в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«В 10:15 и 10:17 наблюдатели слышали 12 и 5 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в пределах 2–2,5 км и 0,7–1 км к северо-востоку соответственно. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 2,2 км и 900 м к северо-востоку от местонахождения патруля миссии», — говорится в отчете.

Наблюдатели приземлили БПЛА и покинули этот район.

В ОБСЕ отметили, что полет аппарата был анонсирован заранее.

Кроме этого, в этот же день беспилотник миссии подвергся глушению во время полета над районами возле оккупированного села Пикузы (ранее Коминтерново).

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