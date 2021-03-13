Россия изучает новый мирный план по Донбассу, предложенный Украиной, Францией и Германией, хотя публично продолжает отрицать существование этого плана. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



Он отметил, что переговоры в нормандском и минском формате сегодня зашли в тупик.



«Начиная с сентября прошлого года ни один из вопросов не решен, а наоборот, даже те вопросы, которые поднимались, не решены, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса — урегулирования ситуации на Донбассе», — заявил Кравчук.

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



В комментарии «Интерфакс-Украина» Леонид Кравчук 12 марта сообщил, что проект плана по мирному урегулированию на Донбассе находится на утверждении в России, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.