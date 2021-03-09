Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе, о котором заявлял Киев.



«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — приводит слова Пескова журналистам ТАСС.



Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной».



Также он заявил, что Владимир Путин «никогда не отвергает какие-либо встречи», однако встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским должна быть хорошо подготовлена. «И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей», — добавил Песков.



Он пояснил, что речь идет о положениях Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и о договоренностях, достигнутых «нормандской четверкой» в 2019 году в Париже.



Так Песков прокомментировал слова Зеленского, который накануне заявил о готовности встретиться с каждым из трех других лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция), если общий саммит по урегулированию на Донбассе не состоится.