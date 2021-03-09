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Ермак: Мирный план по Донбассу лежит на столе. Мы ждем ответа РФ

09 марта 2021, 23:46

Ермак: Мирный план по Донбассу лежит на столе. Мы ждем ответа РФ

План мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира. Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак, передает «Укринформ».

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права ... Подчеркиваю, план мирный — на столе ... и мы очень ждем такую ​​же позицию со стороны РФ», — заявил Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021», организованной Немецким обществом внешней политики.

По его словам, если Россия не соглашается, «это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса».

Представитель Украины на консультациях в «нормандском формате» на уровне политсоветников пояснил, что речь идет об «очень мощных шагах», предложенных Германией и Францией. Как надеется Ермак, это будет «предметом мощного обсуждения через неделю — две» во время видеоконференции в «нормандском формате»: создание так называемых кластеров, которые могут «стать в случае согласования основой для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов».

Руководитель ОП назвал крупнейшим на сегодня достижением в Минском процессе многомесячный режим прекращения огня. Хотя, по его словам, «к сожалению, с элементами и фактами провокаций», которые критически увеличились в последние месяцы. Украина потеряла 11 своих героев, напомнил он, несколько десятков были ранены.

«Считаем, что международные сигналы в РФ о необходимости сохранения режима (прекращение огня — ред.) является важным условием для продолжения всех других переговоров», — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что украинская сторона считает, что контроль за режимом прекращения огня должен быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и немного расширить свой мандат.

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