Наблюдатели ОБСЕ 22 марта потеряли пространственный контроль над беспилотником в Донецке, в Спартаке в сторону другого БПЛА миссии стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«С 09:31 до 09:37, когда БПЛА пролетал над районом примерно в 2 км к северо-северо-западу от местоположения патруля миссии, аппарат подвергся воздействию помех сигналу, после чего, в 09:37, наблюдатели утратили контроль над ним», — говорится в отчете.



Отмечается, что наблюдателям не удалось вернуть БПЛА. В тот же день во время двух предыдущих полетов в этом районе этот же аппарат также подвергся воздействию помехам.



В Спартаке под Донецком во время анонсированного полета беспилотника наблюдатели слышали восемь выстрелов из стрелкового оружия, которые были направлены на БПЛА, пролетавший примерно в 300–400 м к северу от местоположения патруля.



Отмечается, что до того, как наблюдатели услышали выстрелы, беспилотник подвергся воздействию глушению.



Наблюдатели приземлили БПЛА и покинули этот район.