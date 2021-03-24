«ЧВК Семенченко и Шевченко»: СБУ сообщила о подозрении бывшему нардепу и «агенту НАБУ»

СБУ объявила о подозрении бывшему нардепу Семену Семенченко и «внештатному агенту НАБУ» Евгению Шевченко за создание незаконного вооруженного формирования — так называемой «частной военной компании».



Как сообщает пресс-центр спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.



Формирование насчитывало более 150 человек. Свою деятельность они маскировали под деятельность охранных фирм и общественных организаций.



Будущих членов «частной военной компании» готовили на специальной тренировочной базе в Киевской области. В частности, их обучали обращению с оружием и навыкам военных боевых действий.



Некоторых бойцов также отправляли учиться за границу.



Координировали действия так называемой ЧВК 15 украинцев. Они, в частности, вербовали потенциальных участников. Наиболее приоритетными являлись бывшие участники боевых действий.



Фигуранты дела также заключали договоры с представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Речь идет о предложениях поставки оружия в эти государства.



По данным следствия, организаторами такой деятельности были Семен Семенченко и Евгений Шевченко. Также правоохранители считают, что они являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу из России вне таможенного контроля воинских запчастей и товаров двойного назначения, которые впоследствии продавались государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Сейчас Семенченко, Шевченко и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения.



Сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офиса, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.