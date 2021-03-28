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Коронавирус на Луганщине: Количество заболевших приблизилось к 17 тысячам

28 марта 2021, 16:05

Коронавирус на Луганщине: Количество заболевших приблизилось к 17 тысячам

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтвержден 37 новых случаев заболевания ковидом. Вследствие осложнений умерли четыре пациента. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Уточняется, что умерли 52-летняя и 74-летняя женщины из Беловодского района, 67-летняя женщина из Попаснянского района и 73-летний мужчина из Станично-Луганского района.

Девять новых случаев заболевания выявили Лисичанске, восемь в Северодонецке, шесть в Новоайдарском районе, четыре в Рубежном, три в Марковском районе, по два в Кормянском, Станично-Луганском и Новопсковском районах, по одному в Беловодском и Попаснянском районах.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 16 998 человек. Из них выздоровели — 14843 (15 за последние сутки), лечатся — 1638, умерло 517 человек.

Отмечается, что уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 38,7 (при пороговом 60).

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