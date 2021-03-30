Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке фура съехала с дороги в реку, пострадал водитель. Об этом говорится в сообщении «МЧС ДНР».



Инцидент произошел 29 марта по улице Магистральной в Горняцком районе города.



Как сообщается, грузовой автомобиль DAF направлялся из Донецка в Горловку, водитель не справился с управлением и совершил съезд в реку Грузская.



В результате ДТП пострадал водитель 1970 года рождения, его госпитализировали в больницу в Макеевке.



Для перегрузки груза в другой автомобиль спасателям пришлось устанавливать осветительную установку.