Рада разблокировала «большую приватизацию» предприятий

Верховная рада приняла законопроект №4543, дающий возможность осуществлять приватизацию государственного и коммунального имущества, которая была приостановлена из-зп пандемии коронавирус.



Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 голосами на внеочередном заседании 30 марта.



Принятый проект закона разблокирует «большую приватизацию», которая была приостановлена в прошлом году из-за карантина.



Кроме того, парламентарии 289 голосами в первом чтении приняли законопроект №4020, который содержит новый список предприятий и других объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации.



В перечень, в частности, вошли «Укрпочта», «Укрзализныця», «Нафтогаз Украины», холдинг «Артем» и другие — всего боле 650 объектов.



В новый список включены предприятия, которые: обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.



С полным списком предприятий, которые нельзя будет приватизировать, можно ознакомиться в приложениях к документу.



Предыдущий перечень был отменен в 2019 году.