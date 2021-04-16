В СММ ОБСЕ рассказали о многократном глушении беспилотников по обе стороны линии фронта

Наблюдатели СММ ОБСЕ временно утратили контроль над своим беспилотником среднего радиуса действия вблизи подконтрольного властям Лебединского в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Днем 14 апреля команда Миссии находилась в жилом районе Лебединского для осуществления объявленного полета БПЛА. Пролетая над районами вблизи неподконтрольного властям Азова (бывш. Дзержинское), БПЛА начал подвергаться воздействию помех сигналу GPS в результате предположительного глушения. Миссия пыталась вернуть БПЛА, однако утеряла контроль над его пространственным положением.



Наблюдатели осуществляли полеты БПЛА СММ малого радиуса действия, чтобы установить местоположение утраченного аппарата, который удалось вернуть 15 апреля. Во время трех полетов БПЛА также подвергался глушению.



В тот же день из-за воздействия помех сигналу GPS наблюдателям СММ не удалось осуществить запуск БПЛА на окраине оккупированного Калиново в Луганской области.



Кроме этого, беспилотники миссии глушили во время пролетов вблизи оккупированного поселка Цветные Пески и подконтрольной властям Мирной Долины в Луганской области. Последующие полеты были отменены.