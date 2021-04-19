На Луганщине полиция обнаружила вмешательство в работу радиоэлектронных сетей ООС

В Луганской области у интернет-провайдера обнаружили оборудование, с помощью которого происходило несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.



Отмечается, что провайдер действовал на территории Старобельска.



«Во время проведения санкционированного судом обыска изъято радиоэлектронное оборудование, работало на частотах специального пользования. Такая аппаратура запрещена для использования гражданскими лицами», — сообщают в полиции.



В рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины («Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи») под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.