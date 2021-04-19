В Мариуполе на комбинате «Азовсталь» из-за взрыва рабочий получил тяжелые травмы

В Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» из-за взрыва мастер конвертерного цеха получил тяжелые травмы. Открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



По данным следствия, 16 апреля около 19:00, в конвертерном цехе во время заправки печи металлоломом для переплавки, произошел взрыв неустановленного предмета.



В результате, 29-летний мастер получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом костей правой голени, стало причиной ампутации ноги и травматических шок 3-й степени.



Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.



Уголовное производство начато по факту нарушения правил безопасности на производстве при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).