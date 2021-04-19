Аваков: В Мариуполе и Бердянске усилят и расширят базы морской охраны

Министерство внутренних дел приступило к реализации проекта по усилению баз морской охраны в Мариуполе и Бердянске. Об этом в ходе визита в Мариуполь рассказал министр МВД Арсен Аваков, передает 0629.



Он рассказал, что в Бердянске база будет создаваться «практически с нуля». Запланировано строительство столовой, кампуса, контрольно-пропускного пункта, медицинского пункта.



Существующую же базу в Мариуполе планируют усилить. Там появится новый топливозаправщик, расширенная стоянка для военного морского транспорта, водолазная станция и дополнительное водолазное оборудование. Будет построено укрытие и проведен комплексный ремонт помещений.

В ноябре 2020 года стало известно, что на улучшение охраны морских границ в Азовском море США направит 4 миллиона долларов. Деньги выделили морской охране, подразделению Госпогранслужбы, в Мариуполе и Бердянске через Программу по экспортному контролю и безопасности границ.