Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►

В Мариуполе мужчина с топором совершил нападение на супермаркет — разбил витрины и кассовые аппараты.



В комментарии телеканалу «ТВ7» жена Юлия нападавшего рассказала, что муж повел себя таким образом из-за «оскорбления семьи». По словам женщины, ранее в этот в магазин зашли ее дети. Кассир отказалась их обслуживать из-за отсутствия масок.



«Я зашла, подошла к кассиру, спросила на каком основании не продают уже детям без маски. Уже, говорю, и дети должны надеть эти ваши намордники. Она мне говорит: "Да". И все кассиры сказали "Да". Все люди начали кричать: "Вызовите полицию, пускай заберут эту неадекватную, вместе с ее детьми". Начали нам грубить. А потом на меня набросилась женщина, забежал ее муж с улицы. Он с ней на меня набросились», — рассказал женщина.



Отмечается, что 35-летний местный житель уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление. В декабре 2020 года он разгромил кассу в другом супермаркете.



Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, мужчина начал погром из-за того, что сотрудник супермаркета сделал замечание его жене, поскольку она была в помещении без маски.



Во время инцидента никто не пострадал. Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За это нарушение грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.



Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За это правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы.