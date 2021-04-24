Коронавирус в Украине: Более 12 тысяч заболевших за стуки

За минувшие сутки, 23 апреля, в Украине зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели – 13 687 человек, умерли от осложнений 392 пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид диагностировали у 2 017 341 человека в стране. Из них 1 565 954 пациента выздоровели, а 42 092 случая завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), Киеве (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.



За сутки 23 апреля 2021 года в Украине привито 14 339 человек, 522 385 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).