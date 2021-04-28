Красный крест отправил на Донбасс почти 90 тонн гуманитарного груза

Международный комитет Красного Креста отправил очередной гуманитарный груза в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Шесть грузовиков пересекли линию соприкосновения 28 апреля в КПВВ «Новотроицкое». Грузовики перевозили продуктовые наборы и медицинские товары. Общая масса груза — 87,15 тонн.

23 апреля жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти, было доставлено более 203 тонн гуманитарного груза.