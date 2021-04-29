В Киеве раскритиковали марш в честь дивизии СС «Галичина»

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал марш, который состоялся в Киеве 28 апреля ко дню создания дивизии «Галичина», глорификацией войск СС. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что считает участников марша маргинальной группой, и отметил, что большинство украинцев их не поддерживает.



«Восславление войск СС — это недопустимо для европейской страны, и я уверен, что это не поддерживает абсолютное большинство украинцев. Историю надо изучать, открыто разбираться в сложных вопросах», — написал Дробович.



По его словам, подобными маршами, а также «популистскими лозунгами и сомнительными кричалками» этой цели не добиться.



Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен также осудила марш в Киеве.



«Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают в Украине, не должны ассоциироваться с ними», — написала она в своем Twitter.



В центре Киева 28 апреля прошел марш в честь годовщины создания дивизии «Галичина». В шествии приняли участие около пяти сотен человек.