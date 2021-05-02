Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Более 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за первый день мая

02 мая 2021, 08:38

Более 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за первый день мая

За субботу, 1 мая, в Украине выявили 5 094 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 083 180 человек. Из них 1 676 265 пациентов выздоровели, а 44 596 случаев завершились летальным исходом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

В субботу провели 43 405 тестирований.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Первого мая 2 661 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 754 926 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 290 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:26
«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с коронавирусом
08:38
Более 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за первый день мая
22:20
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
21:11
Задолженность свыше 600 миллионов рублей: В «ДНР» рассказали, когда отключают воду должникам
19:47
«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»
16:02
«ДНР»: 209 заболевших COVID-19 и 13 умерших за сутки
15:11
«ДНР»: Супружеская пара подорвалась в лесополосе на окраине Горловки
12:22
«Износ от 70 до 90%». В «ДНР» рассказали о проблемах с водоснабжением
09:38
«ЛНР» заявила о 16 новых случаях коронавируса
09:23
На Донбассе ранен украинский военный от обстрела 1 мая
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 апреля
16:30
«ДНР» забрала имущество украинских банков и запретила им требовать долги с жителей ОРДО, возникшие до ноября 2014 года
16:15
В Донецке появился памятник Евгению Халдею. Он автор фото «Знамя Победы над Рейхстагом» и уроженец Юзовки
15:56
«ДНР» установила уголовную ответственность за клевету в интернете
15:37
«ДНР» «узаконила» присвоение украинской государственной и коммунальной собственности
все новости
10:23
«ДНР» 3 мая откроет пункт пропуска под Донецком на один день
09:26
«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с коронавирусом
08:38
Более 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за первый день мая
23:03
Кравчук рассказал, почему не удалось договориться о «пасхальном перемирии» на Донбассе
22:32
Украина надеется, что Россия даст боевикам приказ не стрелять на Пасху – глава МИД
22:20
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
21:43
Зеленский призвал праздновать Пасху дома, упомянул в поздравлении военных и медиков
21:11
Задолженность свыше 600 миллионов рублей: В «ДНР» рассказали, когда отключают воду должникам
20:14
ООС: Накануне Пасхи боевики совершили 5 обстрелов и сбросили гранаты с беспилотника
19:47
«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»
19:04
«Никто не знает, что в голове у Путина»: Кулеба призвал ЕС начать готовить новые санкции против России
18:44
Стоимость продуктов пасхальной корзины подсчитали в Донецке и Киеве
17:49
Российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах в Украине – Bellingcat
17:46
Еще 35 жителей Донетчины умерли от COVID-19, 570 — заболели
17:32
Остановить уже сложно: Кулеба считает, что партнеры Украины недостаточно жестко отреагировали на российскую паспортизацию на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
01 мая, 22:20
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция