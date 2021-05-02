Более 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за первый день мая

За субботу, 1 мая, в Украине выявили 5 094 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 083 180 человек. Из них 1 676 265 пациентов выздоровели, а 44 596 случаев завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.



В субботу провели 43 405 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Первого мая 2 661 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 754 926 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 290 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.