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На Луганщине за сутки от коронавируса умерли трое пациентов, 28 человек заболели

03 мая 2021, 15:39

На Луганщине за сутки от коронавируса умерли трое пациентов, 28 человек заболели

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще три человека. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Уточняется, что умерли 70 и 71-летние женщины из Рубежного, 62-летняя женщина из Лисичанска.

Десять новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, по шесть в Рубежном и Кормянском районе, по два в Марковском и Новопсковском районах, по одному в Северодонецке и Станично-Луганском районах.

За все время исследований в области ковид лабораторно подтвержден у 23 672 человек. Из них выздоровели — 18 987 (26 за последние сутки), лечатся — 3 953, умерло 732 пациента.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 62 (при пороговом 60).

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