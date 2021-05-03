На Луганщине за сутки от коронавируса умерли трое пациентов, 28 человек заболели

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще три человека. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 70 и 71-летние женщины из Рубежного, 62-летняя женщина из Лисичанска.



Десять новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, по шесть в Рубежном и Кормянском районе, по два в Марковском и Новопсковском районах, по одному в Северодонецке и Станично-Луганском районах.



За все время исследований в области ковид лабораторно подтвержден у 23 672 человек. Из них выздоровели — 18 987 (26 за последние сутки), лечатся — 3 953, умерло 732 пациента.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 62 (при пороговом 60).