Боевики обстреляли гражданский сектор в Попасной

Незаконные вооруженные формирования совершили обстрел в районе Попасной на Луганщине. Противотанковая управляемая ракета разорвалась вблизи гражданского сектора, в результате произошел пожар. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».



«Сегодня вблизи населенного пункта Попасная незаконные вооруженные формирования осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась возле гражданского сектора и вызвала локальный пожар, что мог повлечь разрушение объектов критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.



Среди гражданского населения никто не пострадал. Пожар был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.



О действиях подконтрольных РФ вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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